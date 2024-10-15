ua en ru
Ср, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани розвідали автопарк Чорноморського флоту в Севастополі, - АТЕШ

Севастополь, Крим, Вівторок 15 жовтня 2024 23:55
UA EN RU
Партизани розвідали автопарк Чорноморського флоту в Севастополі, - АТЕШ Фото: партизани розвідали гауптвахту Севастопольського гарнізону (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Агенти українського партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку автопарку Чорноморського флоту Збройних сил РФ у Севастополі. Виявлено бронетехніку та досліджено гаупвахту з т.зв. "відмовниками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

Зокрема, під час операції виявлено постійний рух військової техніки, що використовується для постачання й логістики на фронті. Зафіксовано машину інженерного супроводу МТ-ЛБ і БТР-80.

Поруч з автопарком розташована гауптвахта Севастопольського гарнізону, де відбувають покарання так звані "відмовники" - військовослужбовці, здебільшого з 810-ї бригади морської піхоти.

Ці військовослужбовці відмовлялися виконувати накази командування та брати участь у боях, продовжуючи зазнавати втрат на Курському напрямку. Ці солдати відправлені на "перевиховання" у відповідних умовах утримання.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Активність українських партизан "АТЕШ"

Днями агенти "АТЕШ" виявили на околицях Москви новий комплекс ППО "Панцир-С1". Він захищає ключові об'єкти від повітряних атак БпЛА, авіації та крилатих ракет.

На Донецькому напрямку фронту російський військових влаштував диверсію та спалив російську бронетехніку.

Тим часом Покровський напрямок перетворюється для російських загарбників на катастрофу через колосальні втрати особового складу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
партизаны Війна в Україні
NEWS
В армії Росії формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР, - джерела
В армії Росії формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР, - джерела
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам