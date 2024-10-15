Партизаны разведали автопарк Черноморского флота в Севастополе, - АТЕШ
Агенты украинского партизанского движения «АТЕШ» провели разведку автопарка Черноморского флота Вооруженных сил РФ в Севастополе. Обнаружена бронетехника и исследована гаупвахта с т.н. "отказниками".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".
В частности, в ходе операции выявлено постоянное движение военной техники, используемой для снабжения и логистики на фронте. Зафиксирована машина инженерного сопровождения МТ-ЛБ и БТР-80.
Рядом с автопарком расположена гауптвахта Севастопольского гарнизона, где отбывают наказание так называемые "отказники" - военнослужащие, в основном из 810-й бригады морской пехоты.
Эти военнослужащие отказывались выполнять приказы командования и участвовать в боях, продолжая нести потери на Курском направлении. Эти солдаты отправлены на "перевоспитание" в соответствующих условиях содержания.
Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Активность украинских партизан "АТЕШ"
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