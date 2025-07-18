Партизани розсекретили позиції ППО біля важливих об’єктів у Ленінградській області (фото)

Зокрема, було виявлено позиції зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1", які росіяни використовують для захисту стратегічних об'єктів.

У русі повідомляють, що "полювання" на протиповітряну оборону (ППО) окупантів відбувається успішно.

"Полювання на російську ППО йде успішно - і "Атеш" допомагає у цьому щодня. Завдяки точним координатам, переданим нашими агентами, Сили оборони України отримують можливість завдавати результативних ударів. Противник втрачає щит і стає вразливим", - розповіли агенти.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)