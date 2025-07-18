Партизани розсекретили позиції ППО біля важливих об’єктів у Ленінградській області (фото)

Українські партизани провели розвідку у Ленінградській області РФ та виявили позиції систем ППО, які прикривають стратегічні об'єкти окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
Зокрема, було виявлено позиції зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1", які росіяни використовують для захисту стратегічних об'єктів.
У русі повідомляють, що "полювання" на протиповітряну оборону (ППО) окупантів відбувається успішно.
"Полювання на російську ППО йде успішно - і "Атеш" допомагає у цьому щодня. Завдяки точним координатам, переданим нашими агентами, Сили оборони України отримують можливість завдавати результативних ударів. Противник втрачає щит і стає вразливим", - розповіли агенти.
Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Українські партизани продовжують розвідку позицій російської окупаційної армії глибоко в тилу.
Раніше партизани "АТЕШ" провели розвідку будівлі Управління ФСБ РФ у Ростовській області.
Також агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.
Крім того, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.
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