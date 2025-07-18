Партизаны рассекретили позиции ПВО возле важных объектов в Ленинградской области (фото)

В частности, были обнаружены позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", которые россияне используют для защиты стратегических объектов.

В движении сообщают, что "охота" на противовоздушную оборону (ПВО) оккупантов происходит успешно.

"Охота на российскую ПВО идет успешно - и "Атеш" помогает в этом ежедневно. Благодаря точным координатам, переданным нашими агентами, Силы обороны Украины получают возможность наносить результативные удары. Противник теряет щит и становится уязвимым", - рассказали агенты.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)