Партизани розповіли, як у Росії збираються посилити захист НПЗ від атак дронів

В Росії керівникам нафтопереробних заводів (НПЗ) роздали вказівки закупити системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), застосовувати "маскування" та посилювати захист резервуарів мішками з піском. Усе з метою протидії ударам дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал кримського руху спротиву " АТЕШ ".

За даними підпільників, очільників російських підприємств зобов'язують купувати РЕБ, а основний вибір припав на мобільні комплекси типу "Шпак".

Представники руху при цьому зауважують, що такі системи РЕБ активно застосовують війська РФ у війні проти України.

"Як відомо системи РЕБ неспроможні перехоплювати всі типи безпілотників. Є інформація, що деякі заводи вже мали такі системи на момент атак, але вони їм не допомогли", - кажуть в "АТЕШ".

Як додають партизани, передбачається, що на передові технології, які використовуються в українських безпілотниках, роблять їх складнішими для виявлення та перехоплення.

"Окрім придбання нових систем РЕБ на підприємствах зміцнюються резервуари мішками з піском. Також застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення", - розповіли представники руху спротиву окупації.

Удари дронів по російських НПЗ

Нагадаємо, з січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдати шкоди забезпеченню російської армії.

Так, до прикладу, нещодавно українські дрони атакували аж три нафтопереробні заводи у Самарській області - йдеться про заводи "Роснєфті". Також нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Крім того, як повідомляли джерела РБК-Україна, дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа. Днями стало відомо, що українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Додамо, нещодавно Bloomberg писало про те, що удари українських дронів по російських НПЗ знаменують новий етап війни.

20 березня глави Міненерго РФ Микола Шульгінов визнав зупинку виробництва палива на низці НПЗ через "інциденти", та заявив про пошук способу вирішити проблему.

Вчора агентство Reuters повідомило, що російський Куйбишевський НПЗ від міста Самара на Волзі зупинив все виробництво. Все через пошкодження, завдані атакою українського дрона минулого тижня, писало видання з посиланням на інформацію двох представників промисловості.

Нещодавно директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна пояснив, чи є зв'язок між ударом по Україні і обстрілами НПЗ в Росії.

Докладніше про те, чи можуть удари по НПЗ знекровити Росію та допомогти Україні на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.