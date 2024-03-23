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Партизани проводять розвідку розміщення окупантів у Херсонській області

Фото: партизани проводять розвідку розміщення окупантів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Партизани розвідують обстановку щодо розташування ворожих сил у місті Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Оперативники активно збирають інформацію про розташування російських військ у Генічеському районі Херсонської області. Вся отримана інформація негайно передається українським військовим, йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" зазначили, що вони працюють у Херсонській області, готуючи ґрунт для прориву ЗСУ, а Новоолексіївка стане добрим плацдармом для подальшого входження українських військ на територію Криму.

Нагадаємо, партизани проникли у найбільший військкомат Красноярська та показали фото звідти. Агенти "АТЕШ" детально дослідили найбільший військовий комісаріат у Радянському та Центральному районах міста, зібравши повну інформацію про його роботу. Це дозволить встановити осіб, що причетні до війни в Україні, та тих, хто змушує росіян мобілізуватися.

Крім того, партизани розвідали обстановку в районі Кримського мосту та виявили, що окупанти суттєво знизили кількість військових суден, які проходили через Керченську протоку. У повідомленні зазначається, що там можна спостерігати "плавзасоби берегової оборони ЧФ РФ, які стоять на бойовому чергуванні для того, щоб убезпечити об'єкт від українських підводних дронів".

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