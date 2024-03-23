Партизани проводять розвідку розміщення окупантів у Херсонській області

Нагадаємо, партизани проникли у найбільший військкомат Красноярська та показали фото звідти. Агенти "АТЕШ" детально дослідили найбільший військовий комісаріат у Радянському та Центральному районах міста, зібравши повну інформацію про його роботу. Це дозволить встановити осіб, що причетні до війни в Україні, та тих, хто змушує росіян мобілізуватися.

Крім того, партизани розвідали обстановку в районі Кримського мосту та виявили, що окупанти суттєво знизили кількість військових суден, які проходили через Керченську протоку. У повідомленні зазначається, що там можна спостерігати "плавзасоби берегової оборони ЧФ РФ, які стоять на бойовому чергуванні для того, щоб убезпечити об'єкт від українських підводних дронів".

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