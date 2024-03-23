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Партизаны проводят разведку размещения окупантов в Херсонской области

Фото: партизаны проводят разведку размещения окупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Партизаны разведывают обстановку по расположению вражеских сил в городе Новоалексеевка Генического района Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Оперативники активно собирают информацию о расположении российских войск в Геническом районе Херсонской области. Вся полученная информация немедленно передается украинским военным, говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отметили, что они работают в Херсонской области, готовя почву для прорыва ВСУ, а Новоалексеевка станет хорошим плацдармом для дальнейшего вхождения украинских войск на территорию Крыма.

Напомним, партизаны проникли в крупнейший военкомат Красноярска и показали фото оттуда . Агенты "АТЭШ" подробно исследовали крупнейший военный комиссариат в Советском и Центральном районах города, собрав полную информацию о его работе. Это позволит установить лиц, причастных к войне в Украине и тех, кто заставляет россиян мобилизоваться.

Кроме того, партизаны разведали обстановку в районе Крымского моста и обнаружили, чтооккупанты существенно снизили количество военных судов, проходивших через Керченский пролив . В сообщении отмечается, что там можно наблюдать "плавсредства береговой обороны ЧФ РФ, стоящие на боевом дежурстве для того, чтобы обезопасить объект от украинских подводных дронов".

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