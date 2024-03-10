Партизани провели розвідку важливого оборонного підприємства в Росії

Зазначається, що на підприємстві виробляються командно-штабні машини, радіостанції, комплектуючі для систем РЛС і багато іншого.

Партизани зафіксували номери автомобілів співробітників. Особи їхніх власників встановлюються.

"Підприємство є законною військовою ціллю і ми вживемо відповідних заходів", - зазначають партизани.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан у Росії

Днями у Московській області партизани влаштували диверсію на залізничному об'єкті - знищили релейну шафу.

Також агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.

Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.

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