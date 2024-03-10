Партизаны провели разведку важного оборонного предприятия в России

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели комплексную разведку Рязанского радиозавода - важного российского военного предприятия, где производится значительная часть систем радиосвязи для вражеской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Отмечается, что на предприятии производятся командно-штабные машины, радиостанции, комплектующие для систем РЛС и многое другое.
Партизаны зафиксировали номера автомобилей сотрудников. Личности их владельцев устанавливаются.
"Предприятие является законной военной целью и мы примем соответствующие меры", - отмечают партизаны.
На днях в Московской области партизаны устроили диверсию на железнодорожном объекте - уничтожили релейный шкаф.
Также агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.
Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.
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