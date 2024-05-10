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Партизани провели розвідку на території Севастопольської бухти: що вдалось виявити

Фото: у Севастополі після розвідки партизани виявили судна ЧФ РФ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани провели розвідку у Севастопольській бухті тимчасово окупованого Криму. Агентам руху опору вдалось зафіксувати там судна Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Як зазначають партизани, спостереження за залишками Чорноморського флоту росіян ведеться невпинно.

"У режимі 24/7 ми відстежуємо кількість, розміщення та активність російського окупаційного контингенту. Вони не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя - піти з окупованих українських територій. Але "АТЕШ" готовий піднести їм ще один урок", - зауважує рух опору.

Згідно із відео стає зрозуміло, що на території бухти наразі перебувають декілька суден РФ. Два із них знаходяться на відносній глибині, а інші пришвартовані до берега. 

Ситуація в окупованому Криму

Варто зауважити, що партизани зафіксували в окупованому Криму перекидання складу РСЗВ БМ-21 "Град" у бік Херсонської області. Розвідники пообіцяли оперативно ліквідувати місце розташування техніки.

Також нещодавно партизани анонсували сезон знищення військових об'єктів на тимчасово окупованому півострові.

Нагадаємо, що у ніч на 30 квітня українські військові вдарили ракетами по військовому аеродрому в Джанкої та ще низці об'єктів загарбників.

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СевастопольВійна Росії проти України