Партизани провели розвідку на території Севастопольської бухти: що вдалось виявити

Партизани провели розвідку у Севастопольській бухті тимчасово окупованого Криму. Агентам руху опору вдалось зафіксувати там судна Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Як зазначають партизани, спостереження за залишками Чорноморського флоту росіян ведеться невпинно.
"У режимі 24/7 ми відстежуємо кількість, розміщення та активність російського окупаційного контингенту. Вони не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя - піти з окупованих українських територій. Але "АТЕШ" готовий піднести їм ще один урок", - зауважує рух опору.
Згідно із відео стає зрозуміло, що на території бухти наразі перебувають декілька суден РФ. Два із них знаходяться на відносній глибині, а інші пришвартовані до берега.
Варто зауважити, що партизани зафіксували в окупованому Криму перекидання складу РСЗВ БМ-21 "Град" у бік Херсонської області. Розвідники пообіцяли оперативно ліквідувати місце розташування техніки.
Також нещодавно партизани анонсували сезон знищення військових об'єктів на тимчасово окупованому півострові.
Нагадаємо, що у ніч на 30 квітня українські військові вдарили ракетами по військовому аеродрому в Джанкої та ще низці об'єктів загарбників.
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