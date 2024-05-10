Партизани провели розвідку на території Севастопольської бухти: що вдалось виявити

Як зазначають партизани, спостереження за залишками Чорноморського флоту росіян ведеться невпинно.

"У режимі 24/7 ми відстежуємо кількість, розміщення та активність російського окупаційного контингенту. Вони не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя - піти з окупованих українських територій. Але "АТЕШ" готовий піднести їм ще один урок", - зауважує рух опору.

Згідно із відео стає зрозуміло, що на території бухти наразі перебувають декілька суден РФ. Два із них знаходяться на відносній глибині, а інші пришвартовані до берега.