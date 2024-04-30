"Прилетіло" не лише по аеродрому в Джанкої. Партизани дізналися деталі нічних ударів по Криму
Під час атаки по Криму у ніч на 30 квітня, під удар потрапив не лише аеродром у Джанкої. Вибухи лунали й в інших частинах півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
"Сьогодні вночі в Криму дійсно було спекотно. Наші агенти серед військових ЗС РФ повідомляють про п'ять ударів по аеродрому Джанкой. Повідомляють про багатьох поранених і ліквідованих окупантів", - йдеться в повідомленні.
Як дізналися партизани, вночі був здійснений комбінований удар БПЛА і ракет по військових об'єктах окупантів.
Агенти "АТЕШ" також повідомили про вибухи в Генічеському та Красногвардійському районах, а також у Сімферополі.
"Працюємо над тим, щоб добути більш детальну інформацію. Також чекаємо офіційної інформації від Сил оборони України", - додали партизани.
Нічні удари по Криму 30 квітня
В ніч на 30 квітня над Сімферополем й Джанкоєм пролунали гучні вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляли про щонайменше десять потужних "хлопків". Також росіяни перекрили Кримський міст.
Окрім того, як повідомляло видання Defense Express, вибухи також лунали у Євпаторії, Гвардійському та Красноперекопському районах. Сили оборони могли застосувати американські ATACMS для ураження ворожих позицій ППО.
Пізніше стало відомо, що цієї ночі балістичні ракети атакували військовий аеродром "Джанкой". Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро окупантів.
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