Партизаны провели разведку на территории Севастопольской бухты: что удалось обнаружить

Как отмечают партизаны, наблюдение за остатками Черноморского флота россиян ведется неустанно.

"В режиме 24/7 мы отслеживаем количество, размещение и активность российского оккупационного контингента. Они не усвоили, что единственный шанс сохранить свою жизнь - уйти с оккупированных украинских территорий. Но "АТЕШ" готов преподнести им еще один урок", - отмечает движение сопротивления. .

Согласно видео становится понятно, что на территории бухты находятся несколько суден РФ. Два из них находятся на относительной глубине, а остальные пришвартованы к берегу.