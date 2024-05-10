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Партизаны провели разведку на территории Севастопольской бухты: что удалось обнаружить

Фото: в Севастополе после разведки партизаны обнаружили судна ЧФ РФ (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны провели разведку в Севастопольской бухте временно оккупированного Крыма. Агентам движения сопротивления удалось зафиксировать там судна Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Как отмечают партизаны, наблюдение за остатками Черноморского флота россиян ведется неустанно.

"В режиме 24/7 мы отслеживаем количество, размещение и активность российского оккупационного контингента. Они не усвоили, что единственный шанс сохранить свою жизнь - уйти с оккупированных украинских территорий. Но "АТЕШ" готов преподнести им еще один урок", - отмечает движение сопротивления. .

Согласно видео становится понятно, что на территории бухты находятся несколько суден РФ. Два из них находятся на относительной глубине, а остальные пришвартованы к берегу.

Ситуация в оккупированном Крыму

Стоит отметить, что партизаны зафиксировали в оккупированном Крыму опрокидывание состава РСЗО БМ-21 "Град" в сторону Херсонской области. Разведчики пообещали оперативно ликвидировать месторасположение техники.

Также недавно партизаны анонсировали сезон уничтожения военных объектов на временно оккупированном полуострове.

Напомним, что в ночь на 30 апреля украинские военные ударили ракетами по военному аэродрому в Джанкое и еще ряде объектов захватчиков.

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