Партизани провели розвідку Севастопольської бухти: виявлено нові укріплення РФ

Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
"Наші агенти продовжують збір інформації про ключові військово-логістичні об'єкти в окупованому Криму. Севастопольська бухта залишається головним центром інфраструктури Чорноморського флоту РФ", - пишуть партизани.
За інформацією джерел "АТЕШ", росіяни встановили в бухті бонові загородження та затопили баржі для створення перешкод морським дронам. Також у районі постійно чергують катери ЧФ РФ, які здійснюють патрулювання акваторії.
Зібрані дані вже передані Силам оборони України для аналізу та можливого використання в оперативних цілях. Агенти руху продовжують слідкувати за змінами в зоні та уточнювати інформацію.
Останнім часом агенти партизанського руху регулярно публікують дані про важливі об’єкти РФ.
Нещодавно агентура "АТЕШ" проникла в розташування підрозділу протиповітряної оборони росіян біля Санкт-Петербурга. Це ППО прикриває місто та стратегічно важливі об’єкти Північно-Західного регіону РФ.
Також розвідники руху "Атеш" виявили ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонщині, а згодом Сили оборони України її успішно ліквідували.
Раніше українські партизани провели розвідку стратегічної нафтобази РФ у Воронежі, яка постачає пальне для ворожої армії на двох напрямках.