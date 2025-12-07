UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Партизани провели розвідку Севастопольської бухти: виявлено нові укріплення РФ

Ілюстративне фото: партизани провели розвідку Севастопольської бухти (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти продовжують збір інформації про ключові військово-логістичні об'єкти в окупованому Криму. Севастопольська бухта залишається головним центром інфраструктури Чорноморського флоту РФ", - пишуть партизани.

За інформацією джерел "АТЕШ", росіяни встановили в бухті бонові загородження та затопили баржі для створення перешкод морським дронам. Також у районі постійно чергують катери ЧФ РФ, які здійснюють патрулювання акваторії.

Зібрані дані вже передані Силам оборони України для аналізу та можливого використання в оперативних цілях. Агенти руху продовжують слідкувати за змінами в зоні та уточнювати інформацію.

 Фото: партизани провели розвідку Севастопольської бухти (t.me/atesh_ua)

 

Розвідка "Атеш"

Останнім часом агенти партизанського руху регулярно публікують дані про важливі об’єкти РФ.

Нещодавно агентура "АТЕШ" проникла в розташування підрозділу протиповітряної оборони росіян біля Санкт-Петербурга. Це ППО прикриває місто та стратегічно важливі об’єкти Північно-Західного регіону РФ.

Також розвідники руху "Атеш" виявили ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонщині, а згодом Сили оборони України її успішно ліквідували.

Раніше українські партизани провели розвідку стратегічної нафтобази РФ у Воронежі, яка постачає пальне для ворожої армії на двох напрямках.

Читайте РБК-Україна в Google News
партизаныКримВійна в Україні