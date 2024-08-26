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Партизаны провели разведку дважды пораженного ВСУ российского НПЗ

Туапсе, Россия, Понедельник 26 августа 2024 00:17
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Партизаны провели разведку дважды пораженного ВСУ российского НПЗ Фото: партизаны собрали информацию для новых ударов по Туапсинскому НПЗ (t.me/atesh_ua)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны украинского движения "АТЕШ" провели сфотографировали местоположение Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал движения "АТЕШ".

Агенты собрали всю необходимую информацию касательно попытки восстановить повреждения с последнего удара по заводу 17 мая. Была собрана вся информация о том, в каких резервуарах уже хранится топливо, а какие еще продолжают восстанавливать.

"Силам Обороны Украины передана вся информация для нанесения нового, более мощного удара по нефтяным мощностям противника. Ни одной капли топлива на фронт не попадет", - отмечается в сообщении.

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Удары по Туапсинскому НПЗ

В этом году украинские спецслужбы и военные дважды атаковали дронами-камкадзе нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Первая атака произошла 17 мая. Один из дронов спровоцировал пожар на территории предприятия.

Второй раз украинские БПЛА поразили НПЗ в ночь на 22 июля. Дроны повредили инфраструктуру завода, возник масштабный пожар.

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