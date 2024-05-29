Партизани провели розвідку бухти у Севастополі: що вдалось виявити (фото,відео)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нещодавно рух опору "АТЕШ" повідомив про те, що загарбники перекидають додаткові системи протиповітряної оборони в район окупованого Джанкоя.

Також партизани розповіли, що загарбники почали відновлення військових аеродромів у глибині Криму після масових нищівних ударів по летовищу в Джанкої.

Також партизани виявили будматеріали для створення фортифікацій у Криму.

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