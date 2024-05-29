Партизаны провели разведку бухты в Севастополе: что удалось обнаружить (фото, видео)

Партизаны провели разведку Севастопольской бухты, которая находится в Крыму. Они обнаружили суда РФ и указали точные координаты местоположения надводной техники оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
"Агенты нашего движения разведали Стрелковую бухту в Севастополе и обнаружили размещение противолодочного корабля ВМФ РФ МПК-49 "Александровец" и разных катеров, охраняющих побережье Севастополя", - говорится в сообщении.
Также партизаны зафиксировали усиленную активность русских военных. На причале постоянно загружаются и разгружаются военные грузовики.
Представители движения сопротивления указали точные координаты указанных целей:
"Они не учатся на своих ошибках и продолжают находиться на украинских территориях, за что будут наказаны. Вся подробная информация уже передана в надежные руки", - отметили партизаны.
Недавно движение сопротивления "АТЕШ" сообщило о том, что захватчики опрокидывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район оккупированного Джанкоя.
Также партизаны рассказали, что захватчики начали возобновление военных аэродромов в глубине Крыма после массовых сокрушительных ударов по аэродрому в Джанкое.
Также партизаны обнаружили стройматериалы для создания фортификаций в Крыму.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.