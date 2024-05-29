Партизаны провели разведку бухты в Севастополе: что удалось обнаружить (фото, видео)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Недавно движение сопротивления "АТЕШ" сообщило о том, что захватчики опрокидывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район оккупированного Джанкоя.

Также партизаны рассказали, что захватчики начали возобновление военных аэродромов в глубине Крыма после массовых сокрушительных ударов по аэродрому в Джанкое.

Также партизаны обнаружили стройматериалы для создания фортификаций в Крыму.

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