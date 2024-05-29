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Партизаны провели разведку бухты в Севастополе: что удалось обнаружить (фото, видео)

фото: партизаны провели разведку в севастопольской бухте Крыма (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны провели разведку Севастопольской бухты, которая находится в Крыму. Они обнаружили суда РФ и указали точные координаты местоположения надводной техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Агенты нашего движения разведали Стрелковую бухту в Севастополе и обнаружили размещение противолодочного корабля ВМФ РФ МПК-49 "Александровец" и разных катеров, охраняющих побережье Севастополя", - говорится в сообщении.

Также партизаны зафиксировали усиленную активность русских военных. На причале постоянно загружаются и разгружаются военные грузовики.

Представители движения сопротивления указали точные координаты указанных целей:

  • 44.3617, 33.2808.

"Они не учатся на своих ошибках и продолжают находиться на украинских территориях, за что будут наказаны. Вся подробная информация уже передана в надежные руки", - отметили партизаны.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Недавно движение сопротивления "АТЕШ" сообщило о том, что захватчики опрокидывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район оккупированного Джанкоя.

Также партизаны рассказали, что захватчики начали возобновление военных аэродромов в глубине Крыма после массовых сокрушительных ударов по аэродрому в Джанкое.

Также партизаны обнаружили стройматериалы для создания фортификаций в Крыму.

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СевастопольКрымЧерноморский флотпартизаны