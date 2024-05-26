Росіяни перекидають системи ППО на аеродром в окупованому Джанкої, - АТЕШ

Російські загарбники перекидають системи протиповітряної оборони на військовий аеродром у Джанкої. Активність викликана нещодавніми успішними ударами ЗСУ по летовищу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".