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Росіяни перекидають системи ППО на аеродром в окупованому Джанкої, - АТЕШ

Джанкой, Крим, Неділя 26 травня 2024 00:27
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Росіяни перекидають системи ППО на аеродром в окупованому Джанкої, - АТЕШ Фото: окупанти розміщують системи ППО біля аеродрому в Джанкої (opk.com.ua)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники перекидають системи протиповітряної оборони на військовий аеродром у Джанкої. Активність викликана нещодавніми успішними ударами ЗСУ по летовищу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агент руху повідомив про переміщення зенітного ракетного комплексу "БУК" у напрямку аеродрому в Джанкої.

"Перекидання додаткових систем ППО пов'язане з низькою ефективністю російської системи протиповітряної оборони, яка не справляється з сучасними ракетами, що використовують ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Удари ЗСУ по окупованому Криму

У квітні Сили оборони вдарили ракетами по аеродрому в Джанкої. На місці прильотів виникла масштабна пожежа.

Згодом стало відомо, що ЗСУ вразили системи ППО загарбників. Також було атаковано пункт управління.

Після удару в росіян почалися проблеми з логістикою.

Днями партизани "АТЕШ" повідомили про розміщення біля Джанкоя радіолокаційних станцій, що прикривають аеродром.

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