ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани провели розвідку бухти у Севастополі: що вдалось виявити (фото,відео)

Крим, Середа 29 травня 2024 11:05
UA EN RU
Партизани провели розвідку бухти у Севастополі: що вдалось виявити (фото,відео) фото: партизани провели розвідку у севастопольській бухті Криму (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани провели розвідку Севастопольської бухти, яка знаходиться в Криму. Вони виявили судна РФ та вказали точні координати місця розташування надводної техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Агенти нашого руху розвідали Стрілецьку бухту в Севастополі та виявили розміщення протичовнового корабля ВМФ РФ МПК-49 "Александровец" і різних катерів, що охороняють узбережжя Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Також партизани зафіксували посилену активність російських військових. На причалі постійно завантажуються і розвантажуються військові вантажівки.

Представники руху опору зазначили точні координати вказаних цілей:

  • 44.3617, 33.2808.

"Вони не вчаться на своїх помилках і продовжують перебувати на українських територіях, за що будуть покарані. Уся детальна інформація вже передана в надійні руки", - зауважили партизани.

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нещодавно рух опору "АТЕШ" повідомив про те, що загарбники перекидають додаткові системи протиповітряної оборони в район окупованого Джанкоя.

Також партизани розповіли, що загарбники почали відновлення військових аеродромів у глибині Криму після масових нищівних ударів по летовищу в Джанкої.

Також партизани виявили будматеріали для створення фортифікацій у Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастополь Крим Чорноморський флот партизаны
NEWS
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи