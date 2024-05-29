Партизани провели розвідку бухти у Севастополі: що вдалось виявити (фото,відео)

Партизани провели розвідку Севастопольської бухти, яка знаходиться в Криму. Вони виявили судна РФ та вказали точні координати місця розташування надводної техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

"Вони не вчаться на своїх помилках і продовжують перебувати на українських територіях, за що будуть покарані. Уся детальна інформація вже передана в надійні руки", - зауважили партизани.

Також партизани зафіксували посилену активність російських військових. На причалі постійно завантажуються і розвантажуються військові вантажівки.

"Агенти нашого руху розвідали Стрілецьку бухту в Севастополі та виявили розміщення протичовнового корабля ВМФ РФ МПК-49 "Александровец" і різних катерів, що охороняють узбережжя Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нещодавно рух опору "АТЕШ" повідомив про те, що загарбники перекидають додаткові системи протиповітряної оборони в район окупованого Джанкоя.

Також партизани розповіли, що загарбники почали відновлення військових аеродромів у глибині Криму після масових нищівних ударів по летовищу в Джанкої.

Також партизани виявили будматеріали для створення фортифікацій у Криму.

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