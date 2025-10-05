Партизани провели розвідку арсеналу ГРАУ в Брянську: розвіддані передали ЗСУ (фото)

Удар по 51-му арсеналі ГРАУ

Нагадаємо, 22 квітня цього року у Володимирській області РФ пролунали вибухи на 51-му арсеналі Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Через вибухи та пожежу з найближчих населених пунктів оголосили евакуацію. А місцеві мешканці заявили, що незадовго до вибухів було чути звуки безпілотників.

Як відомо, на 51-му арсеналі ГРАУ зберігалися близько 105 тисяч тонн озброєння і ракет різного типу. За інформацією РБК-Україна, це була одна із найскладніших цілей для ураження, зважаючи на те, як його охороняють.