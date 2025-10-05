Партизаны провели разведку арсенала ГРАУ в Брянске: разведданные передали ВСУ (фото)

Партизаны провели разведку стратегического объекта России - 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Брянске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Как сообщили в движении сопротивления, агенты обследовали территорию арсенала, зафиксировав режим его работы, систему охраны и схему перемещения грузов.
"Мы обнаружили признаки усиления мер безопасности после недавних инцидентов с возгораниями на аналогичных объектах. В то же время охрана арсенала имеет уязвимые места", - отметили в "АТЕШ".
Все собранные разведданные, в том числе координаты ключевых хранилищ и графики поставок, уже переданы Силам обороны Украины. Вероятно, эти данные помогут украинским военным при планировании дальнейших операций против российских складов боеприпасов.
Напомним, 22 апреля этого года во Владимирской области РФ прогремели взрывы на 51-м арсенале Главного управления ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.
Из-за взрывов и пожара из ближайших населенных пунктов объявили эвакуацию. А местные жители заявили, что незадолго до взрывов были слышны звуки беспилотников.
Как известно, на 51-м арсенале ГРАУ хранились около 105 тысяч тонн вооружения и ракет различного типа. По информации РБК-Украина, это была одна из самых сложных целей для поражения, учитывая то, как его охраняют.