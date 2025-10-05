RU

Партизаны провели разведку арсенала ГРАУ в Брянске: разведданные передали ВСУ (фото)

Иллюстративное фото: партизаны провели разведку арсенала ГРАУ в Брянске (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Партизаны провели разведку стратегического объекта России - 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Брянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как сообщили в движении сопротивления, агенты обследовали территорию арсенала, зафиксировав режим его работы, систему охраны и схему перемещения грузов.

"Мы обнаружили признаки усиления мер безопасности после недавних инцидентов с возгораниями на аналогичных объектах. В то же время охрана арсенала имеет уязвимые места", - отметили в "АТЕШ".

Все собранные разведданные, в том числе координаты ключевых хранилищ и графики поставок, уже переданы Силам обороны Украины. Вероятно, эти данные помогут украинским военным при планировании дальнейших операций против российских складов боеприпасов.

 

Удар по 51-му арсеналу ГРАУ

Напомним, 22 апреля этого года во Владимирской области РФ прогремели взрывы на 51-м арсенале Главного управления ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Из-за взрывов и пожара из ближайших населенных пунктов объявили эвакуацию. А местные жители заявили, что незадолго до взрывов были слышны звуки беспилотников.

Как известно, на 51-м арсенале ГРАУ хранились около 105 тысяч тонн вооружения и ракет различного типа. По информации РБК-Украина, это была одна из самых сложных целей для поражения, учитывая то, как его охраняют.

