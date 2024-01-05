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Партизани проникли у бригаду морської піхоти РФ у Криму

П'ятниця 05 січня 2024 21:00
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Партизани проникли у бригаду морської піхоти РФ у Криму Ілюстративне фото: партизани проникли у бригаду морської піхоти РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Партизани проникли в один з найбільш боєздатних підрозділів ЗС РФ у Криму. Там вони вже вчинили десятки диверсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram кримського руху опору "АТЕШ".

"Наші агенти понад рік працюють в одному з найбільш боєздатних підрозділів ЗС РФ у Криму - 810 бригаді морської піхоти. За цей час ми провели десятки успішних диверсійних дій і передали безліч інформації. Ми пережили перевірки ФСБ, не давши себе виявити", - сказано в повідомленні.

За даними партизан, їм вдалось розширити свою присутність у підрозділі. Зокрема, там зауважили, що мобілізація українців і кримських татар діє проти самих росіян і таким чином вдається розширяти мережу партизан.

"Також у наших лавах є українські військові, які переметнулися до РФ. Вони зрозуміли свою помилку і готові спокутувати її діями", - пише "АТЕШ".

Фото: партизани проникли у бригаду морської піхоти РФ у Криму (t.me/atesh_ua)

Ситуація у Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії.

Також партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

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