Партизани проникли у один зі штабів РФ у Ростові: що вдалось виявити (фото)

Партизани провели розвідку в штабі південного військового округу в Ростові на Дону. Їм вдалось зафіксувати окупантів та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ" .

"Вдалося встановити, що штаб охороняє патруль військової поліції з 4-х осіб. Недалеко від центральної прохідної знаходиться "Урал" з особовим складом", - повідомляють партизани

За інформацією "АТЕШ", група швидкого реагування партизан, яка перебуває в районі штабу послі подій у червні 2023 року із заколотом ПВК "Вагнер" наладила зв'язки з деякими офіцерами з метою подальшої співпраці.

"Зараз вони передають нам масу інформації про розташування складів, пунктів тимчасової дислокації, засобів ППО", - йдеться в повідомленні.

В "АТЕШ" зауважили, що вся надана інформація обробляється і передається Силам оборони України.

"До того ж, нам вдалося встановити, що багато військових начальників незадоволені рішеннями вищого керівництва країни і відкрито про це заявляють", - зазначають партизани.