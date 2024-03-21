Партизаны проникли в один из штабов РФ в Ростове: что удалось обнаружить (фото)
Партизаны провели разведку в штабе южного военного округа в Ростове-на-Дону. Им удалось зафиксировать оккупантов и технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".
"Удалось установить, что штаб охраняет патруль военной полиции из 4-х человек. Недалеко от центральной проходной находится "Урал" с личным составом", - сообщают партизаны.
По информации "АТЕШ", группа быстрого реагирования партизан, которая находится в районе штаба после событий в июне 2023 года с мятежом ЧВК "Вагнер" наладила связи с некоторыми офицерами с целью дальнейшего сотрудничества.
"Сейчас они передают нам массу информации о расположении складов, пунктов временной дислокации, средств ПВО", - говорится в сообщении.
В "АТЕШ" подчеркнули, что вся предоставленная информация обрабатывается и передается Силам обороны Украины.
"К тому же нам удалось установить, что многие военные начальники недовольны решениями высшего руководства страны и открыто об этом заявляют", - отмечают партизаны.
Деятельность партизан в России
На днях в Московской области партизаны устроили диверсию на железнодорожном объекте - уничтожили релейный шкаф.
Также агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.
Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.
Вчера мы сообщали о том, что партизаны проникли в крупнейший военный комиссариат Советского и Центрального районов города Красноярск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.