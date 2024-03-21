Партизаны проникли в один из штабов РФ в Ростове: что удалось обнаружить (фото)

Партизаны провели разведку в штабе южного военного округа в Ростове-на-Дону. Им удалось зафиксировать оккупантов и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .

"Удалось установить, что штаб охраняет патруль военной полиции из 4-х человек. Недалеко от центральной проходной находится "Урал" с личным составом", - сообщают партизаны.

По информации "АТЕШ", группа быстрого реагирования партизан, которая находится в районе штаба после событий в июне 2023 года с мятежом ЧВК "Вагнер" наладила связи с некоторыми офицерами с целью дальнейшего сотрудничества.

"Сейчас они передают нам массу информации о расположении складов, пунктов временной дислокации, средств ПВО", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" подчеркнули, что вся предоставленная информация обрабатывается и передается Силам обороны Украины.

"К тому же нам удалось установить, что многие военные начальники недовольны решениями высшего руководства страны и открыто об этом заявляют", - отмечают партизаны.