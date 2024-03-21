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Партизаны проникли в один из штабов РФ в Ростове: что удалось обнаружить (фото)

Россия, Четверг 21 марта 2024 11:21
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Партизаны проникли в один из штабов РФ в Ростове: что удалось обнаружить (фото) Фото: партизаны проникли в штаб ППО в Ростове (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны провели разведку в штабе южного военного округа в Ростове-на-Дону. Им удалось зафиксировать оккупантов и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"Удалось установить, что штаб охраняет патруль военной полиции из 4-х человек. Недалеко от центральной проходной находится "Урал" с личным составом", - сообщают партизаны.

По информации "АТЕШ", группа быстрого реагирования партизан, которая находится в районе штаба после событий в июне 2023 года с мятежом ЧВК "Вагнер" наладила связи с некоторыми офицерами с целью дальнейшего сотрудничества.

"Сейчас они передают нам массу информации о расположении складов, пунктов временной дислокации, средств ПВО", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" подчеркнули, что вся предоставленная информация обрабатывается и передается Силам обороны Украины.

"К тому же нам удалось установить, что многие военные начальники недовольны решениями высшего руководства страны и открыто об этом заявляют", - отмечают партизаны.

Фото: штаб южного военного округа в Ростове (t.me/atesh)

Деятельность партизан в России

На днях в Московской области партизаны устроили диверсию на железнодорожном объекте - уничтожили релейный шкаф.

Также агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.

Вчера мы сообщали о том, что партизаны проникли в крупнейший военный комиссариат Советского и Центрального районов города Красноярск.

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