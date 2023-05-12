Партизани проникли на ключові фортифікаційні споруди Криму (фото)
Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ" зафіксував будівництво ліній оборони російських окупантів у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
Агенти руху "АТЕШ" фіксували зведення ліній оборони на багатьох ділянках, у тому числі в Джанкої, Красноперекопську та Міжводному.
Так, нещодавно вони проникли до села Молочне біля Євпаторії. Партизани відзначили, як загарбники організували оборону, де розташували вогневі точки, а також встановили проломи в їхній обороні.
"Рашисти готуються до нової Нормандії, але отримають новий Херсон. Крим готуватиметься до українського курортного сезону", - додали партизани.
Нагадаємо, журналісти створили інтерактивну карту російських військових об'єктів в окупованому Криму.
Тим часом в українській розвідці повідомляли, що росіяни перекопали всі пляжі в Криму, там багато чого замінове.
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