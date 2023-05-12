Партизаны проникли на ключевые фортификационные сооружения Крыма (фото)

Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" зафиксировало строительство линий обороны российских оккупантов в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ" .

Агенты движения "АТЕШ" фиксировали возведении линий обороны на многих участках, в том числе в Джанкое, Красноперекопске и Межводном.

Так, недавно они проникли в село Молочное возле Евпатории. Партизаны отметили, как захватчики организовали оборону, где расположили огневые точки, а также установили бреши в их обороне.

"Рашисты готовятся к новой Нормандии, но получат новый Херсон. Крым готовиться к украинскому курортному сезону", - добавили партизаны.

Напомним, журналисты создали интерактивную карту российских военных объектов в оккупированном Крыму.

Тем временем в украинской разведке сообщали, что россияне перекопали все пляжи в Крыму, там многое заминировано.

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