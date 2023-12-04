Партизани пробралися у військову частину Бахчисараю (фото)

За словами агента, військова частина виглядає напівзанедбаною, але вона в робочому стані. Також тут розташовані склади.

"Незважаючи на напівзанедбаний вигляд, військова частина функціонує. Нам відомо, що на вказаному об'єкті розміщені великі складські приміщення, у яких проходять завантаження армійських Камазов", - повідомили партизани.

Фото: Партизани пробралися у військову частину Бахчисараю (https://t.me/atesh_ua/2766)

Партизан виявив, що військовослужбовці не мешкають на території частини, а поселені у військовому містечку неподалік.

"Також встановлено, що військовослужбовці розквартовані військовому містечку неподалік військової частини", - повідомив агент "АТЕШ"

Агент надав координати місця розташування: 44.75505343815848, 33.868273591626.

Фото: Партизани пробралися у військову частину Бахчисараю (https://t.me/atesh_ua/2766)

Робота партизанів в Криму

Раніше ми писали, що агенти руху "АТЕШ" виявили комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) у тимчасово окупованому Криму.

Також ми повідомляли, що партизани визначили базу розміщення особового складу Збройних сил РФ у Бахчисараї.

Раніше ми повідомляли, що партизани пробралися та розвідали штаб та військову частину бригади морпіхів окупантів.