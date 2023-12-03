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Партизани виявили комплекс РЕБ в окупованій Євпаторії (фото)

Євпаторія, Неділя 03 грудня 2023 12:16
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Партизани виявили комплекс РЕБ в окупованій Євпаторії (фото) Фото: партизани виявили комплекс РЕБ в окупованій Євпаторії (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Партизани виявили частини російського комплексу радіолокаційної боротьби "Москва-1" на території окупованого Криму. А саме в Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Як зазначають партизани, минулого тижня агенти "Атеш" стежили, як російські окупаційні війська активно переміщували системи РЕБ ближче до військових об'єкті. Причина цього - захист техніки від ударів Сил оборони України.

"Страх від ударів Сил оборони України змушує до активного та іноді хаотичного переміщення систем протидії ЗС Росії", - йдеться у повідомленні.

Партизани зафіксували переміщення модуля розвідки 1Л265 і системи управління 1Л66,які входять до складу комплексу "Москва-1". Машини їхали до ракетно-технічної бази в окупованій Євпаторії.

Координати бази: 45.200595, 33.321119.

Фото: партизани виявили комплекс РЕБ в окупованій Євпаторії (t.me/atesh_ua)

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, нещодавно ГУР Міноборони провело спецоперацію, у рамках якої звернення президента Володимира Зеленського показали у Криму.

Крім того, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.

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