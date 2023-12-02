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Партизани визначили місце дислокації окупантів у Бахчисараї (фото)

Субота 02 грудня 2023 05:08
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Партизани визначили місце дислокації окупантів у Бахчисараї (фото) Фото: партизани визначили місце дислокації окупантів у Бахчисараї (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Партизани виявили базу розміщення особового складу Збройних сил РФ у Бахчисараї, що в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанів з "АТЕШ".

За даними партизан, їм вдалось виявити бензовоз, який рухався з боку траси "Таврида" в Бахчисарай. Наразі відомо, що то одне з місць розміщення російських військових у місті.

Будинок з росіянами нібито хнаходиться на вулиці Сєрова 13.

Фото: база росіян у Криму (t.me/atesh_ua)

"Захист" РФ в окупованому Криму

Російські окупанти, намагаючись захистити бухту Севастополя від українських атак, включають дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Вони настільки сильні, що їхня робота помітна навіть з космосу.

Після того, як Україна заявила, що Кримський міст є законною метою для ударів, попутно участивши атаки на півострів, загарбники стали гарячково займатися його захистом. Зважаючи на це, росіяни побудували нові позиції для систем ППО в тимчасово окупованому Криму. Однак це все одно не дозволяє повною мірою відбивати українські атаки.

Також російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії та накопали окопів, а також наставили загороджень у бухті Севастополя та в районі Кримського мосту. Щоправда, нещодавній шторм у Криму змив не лише окопи на узбережжі в Євпаторії, але зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак.

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