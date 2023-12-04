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Партизаны пробрались в воинскую часть Бахчисарая (фото)

Архивное фото: Партизаны пробрались в воинскую часть Бахчисарая (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Агент партизанского движения проник в одну из воинских частей россиян в Бахчисарае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По словам агента, воинская часть выглядит полузаброшенной, но она в рабчем состоянии. Также здесь расположены склады. 

"Несмотря на полузаброшенный вид, воинская часть функционирует. Нам известно, что на указанном объекте размещены большие складские помещения у которых проходят загрузки армейских Камазов", - сообщили партизаны.

Фото: Партизаны пробрались в воинскую часть Бахчисарая (https://t.me/atesh_ua/2766)

Партизан обнаружил, что военнослужащие не проживают на территории части, а поселены в военном городке неподалеку.

"Также установлено, что военнослужащие расквартированы военном городке неподалеку от воинской части", - сообщил агент "АТЕШ"

Агент предоставил координаты места расположения: 44.75505343815848, 33.868273591626

Фото: Партизаны пробрались в воинскую часть Бахчисарая (https://t.me/atesh_ua/2766)

Работа партизан в Крыму

Ранее мы писали, что агенты движения "АТЕШ"  обнаружили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во временно оккупированном Крыму.

Также мы сообщали, что партизаны определили базу размещения личного состава Вооруженных сил РФ в Бахчисарае.

Ранее мы сообщали, что партизаны пробрались и разведали штаб и воинскую часть бригады морпехов оккупантов.

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