Партизаны пробрались в воинскую часть Бахчисарая (фото)

По словам агента, воинская часть выглядит полузаброшенной, но она в рабчем состоянии. Также здесь расположены склады.

"Несмотря на полузаброшенный вид, воинская часть функционирует. Нам известно, что на указанном объекте размещены большие складские помещения у которых проходят загрузки армейских Камазов", - сообщили партизаны.

Фото: Партизаны пробрались в воинскую часть Бахчисарая (https://t.me/atesh_ua/2766)

Партизан обнаружил, что военнослужащие не проживают на территории части, а поселены в военном городке неподалеку.

"Также установлено, что военнослужащие расквартированы военном городке неподалеку от воинской части", - сообщил агент "АТЕШ"

Агент предоставил координаты места расположения: 44.75505343815848, 33.868273591626

Фото: Партизаны пробрались в воинскую часть Бахчисарая (https://t.me/atesh_ua/2766)

Работа партизан в Крыму

Ранее мы писали, что агенты движения "АТЕШ" обнаружили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во временно оккупированном Крыму.

Также мы сообщали, что партизаны определили базу размещения личного состава Вооруженных сил РФ в Бахчисарае.

Ранее мы сообщали, что партизаны пробрались и разведали штаб и воинскую часть бригады морпехов оккупантов.