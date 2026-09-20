Партизани пошкодили ключову ділянку залізниці в Таганрозі, яку використовують окупанти
Агенти "АТЕШ" здійснили успішну диверсію на ключовій ділянці залізниці в російському Таганрозі. Він є головним вхідним вузлом та розподільчою станцією для всієї Приазовської магістралі, що забезпечує постачання південного угруповання військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Партизани зазначили, що виведення стрілочного переводу з ладу блокує рух ешелонів на найважливішій артерії, що зв'язує Ростовську область із Маріуполем, Кримом та південним фронтом.
Це порушує графік перекидання боєприпасів, техніки та пального для підрозділів, що ведуть бої на Вугледарському, Оріхівському та Херсонському напрямках, та призводить до масштабних затримок у постачанні.
В "АТЕШ" підкреслили, що точкові пошкодження інфраструктури в глибокому тилу залишаються ефективним способом зриву постачання.
Зокрема, враховуючи навантаження на цю магістраль, навіть тимчасова зупинка руху створює ланцюжок затримок по всій лінії південного фронту.
"Путін не планує зупиняти війну, незважаючи на величезні втрати, та готує широку мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити заради загального блага", - наголосили в партизанському русі.
Інші диверсії "АТЕШ"
Нагадаємо, нещодавно партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на електропідстанції поблизу заводу "ВЗПП-Сборка" у російському Воронежі. Підприємство виробляє ключові компоненти для ракет Х-101, "Іскандер-К" та зенітних комплексів "Панцир-С1".
Раніше партизани "АТЕШ" вже заявляли про проникнення на стратегічне підприємство - завод "Фіолент" в окупованому Сімферополі, де їм вдалось зібрати інформацію про зв'язки виробництва з російським ВПК.
Крім того, агенти руху раніше вивели з ладу дві релейні шафи на залізничній лінії в Бєлгородській області, якою армія РФ планувала направити боєприпаси та інженерне майно на Куп'янський напрямок.
Також у русі повідомляли, що в Росії одразу в кількох областях фіксують підготовку полігонів до можливої нової хвилі мобілізації - їх перевіряють на готовність розміщувати велику кількість людей.