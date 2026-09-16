Партизани знеструмили завод у Росії, що виробляє компоненти для ракет "Іскандер" - "Атеш"

Партизанський рух "Атеш" здійснив диверсію на електропідстанції поблизу заводу "ВЗПП-Сборка" у російському Воронежі. Підприємство виробляє ключові компоненти для ракет Х-101, "Іскандер-К" та зенітних комплексів "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

За даними руху, агент "Атеш" протягом тривалого часу вивчав об'єкт, детально планував операцію та шукав слабкі місця охорони.

Зрештою йому вдалось пробратись на електропідстанцію поблизу заводу, оминувши охорону, - там він знищив головну розподільчу шафу, яка живила підприємство, після чого безпечно покинув місто.

"ВЗПП-Сборка" - один із ключових виробників елементної бази для російських військових ракет.

Тут випускають інтегральні мікросхеми, силові ключі та блоки живлення для бортових комп'ютерів і навігації ракет Х-101, компоненти автоматики та блоків управління для "Іскандер-К", а також напівпровідники для радарів і систем управління вогнем зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Фото: пожежа у Воронежі внаслідок диверсії (t.me/atesh_ua)

Удар спричинив різкий стрибок напруги та знеструмлення цехів підприємства. На відновлення повноцінного електропостачання заводу пішли тижні - за цей час зірвались терміни поставок ключових компонентів для згаданих систем, що спричинило пряму затримку у виробництві самих ракет і комплексів ППО.