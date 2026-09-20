Партизаны повредили ключевой участок железной дороги в Таганроге, который используют оккупанты

Агенты "АТЕШ" совершили успешную диверсию на ключевом участке железной дороги в российском Таганроге. Он является главным входным узлом и распределительной станцией для всей Приазовской магистрали, обеспечивающей поставку южной группировки войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны отметили, что вывод стрелочного перевода из строя блокирует движение эшелонов на важнейшей артерии, связывающей Ростовскую область с Мариуполем, Крымом и южным фронтом.

Это нарушает график опрокидывания боеприпасов, техники и горючего для подразделений, ведущих бои на Угледарском, Ореховском и Херсонском направлениях, и приводит к масштабным задержкам в поставках.

В "АТЕШ" подчеркнули, что точечные повреждения инфраструктуры в глубоком тылу остаются эффективным способом срыва снабжения.

В частности, учитывая нагрузку на эту магистраль, даже временная остановка движения создает цепочку задержек по всей линии южного фронта.

"Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и готовит широкую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради всеобщего блага", - подчеркнули в партизанском движении.