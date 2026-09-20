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Партизаны повредили ключевой участок железной дороги в Таганроге, который используют оккупанты

09:50 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Партизаны повредили ключевой участок железной дороги в Таганроге, который используют оккупанты Иллюстративное фото: партизаны повредили ключевой участок железной дороги в Таганроге, который используют оккупанты (Getty Images)
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Агенты "АТЕШ" совершили успешную диверсию на ключевом участке железной дороги в российском Таганроге. Он является главным входным узлом и распределительной станцией для всей Приазовской магистрали, обеспечивающей поставку южной группировки войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны отметили, что вывод стрелочного перевода из строя блокирует движение эшелонов на важнейшей артерии, связывающей Ростовскую область с Мариуполем, Крымом и южным фронтом.

Это нарушает график опрокидывания боеприпасов, техники и горючего для подразделений, ведущих бои на Угледарском, Ореховском и Херсонском направлениях, и приводит к масштабным задержкам в поставках.

В "АТЕШ" подчеркнули, что точечные повреждения инфраструктуры в глубоком тылу остаются эффективным способом срыва снабжения.

В частности, учитывая нагрузку на эту магистраль, даже временная остановка движения создает цепочку задержек по всей линии южного фронта.

"Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и готовит широкую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради всеобщего блага", - подчеркнули в партизанском движении.

Другие диверсии "АТЕШ"

Напомним, недавно партизанское движение "АТЕШ" совершило диверсию на электроподстанции вблизи завода "ВЗПП-Сборка" в российском Воронеже. Предприятие производит ключевые компоненты для ракет Х-101, Искандер-К и зенитных комплексов "Панцирь-С1".

Ранее партизаны "АТЕШ" уже заявляли о проникновении на стратегическое предприятие - завод "Фиолент" в оккупированном Симферополе, где им удалось собрать информацию о связях производства с российским ВПК.

Кроме того, агенты движения ранее вывели из строя два релейных шкафа на железнодорожной линии в Белгородской области, которым армия РФ планировала направить боеприпасы и инженерное имущество на Купянское направление.

Также в движении сообщалось, что в России сразу в нескольких областях фиксируют подготовку полигонов к возможной новой волне мобилизации - их проверяют на готовность размещать большое количество людей.

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