ua en ru
Нд, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Партизани вдарили по військовій логістиці росіян на Куп'янському напрямку

09:16 30.08.2026 Нд
1 хв
Постачання російських військ на Куп'янський напрямок зірвано
aimg Тетяна Степанова
Партизани вдарили по військовій логістиці росіян на Куп'янському напрямку Фото: партизани вдарили по військовій логістиці росіян на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Агенти "АТЕШ" вивели з ладу дві релейні шафи на залізничній лінії в Белгородській області, якою армія РФ планувала направити вантаж з боєприпасами та інженерним майном на Куп'янський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Порушення роботи залізничної автоматики призвело до затримки руху на ділянці та зірвало заплановане відправлення ешелону.

Вантаж призначався для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку, що діють на лінії фронту.

Замість своєчасного поповнення загарбники отримали затримки у постачанні та необхідність екстрено перебудовувати маршрути доставки.

Один із виконавців операції - колишній військовослужбовець збройних сил РФ, який залишив службу та приєднався до руху "АТЕШ".

"Він зробив вибір не бути частиною машини війни і тепер допомагає тим, хто протистоїть путінському режиму. Вони готують насильницьку мобілізацію у Росії, і їх треба зупинити", - наголосили партизани.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, протягом останніх декількох днів армія РФ намагалася просунутися вперед на різних напрямках фронту. Однак у більшості випадків контратаки Сил оборони України зірвали плани противника.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони прорвалися вперед одразу в трьох областях.

Водночас російське військове керівництво отримало завдання від Кремля спланувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Куп'янськ Харків Війна в Україні
Новини
Дрони атакували Росію: у Кірішах горить НПЗ, в Ейську під ударом аеродром
Дрони атакували Росію: у Кірішах горить НПЗ, в Ейську під ударом аеродром
Аналітика
Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні
Ірина Костюченко, Олег Хомчук Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні