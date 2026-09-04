Партизани з "АТЕШ" заявили про проникнення на стратегічне підприємство на ТОТ Криму

В окупованому Сімферополі партизанський рух "АТЕШ" заявив про проникнення своїх агентів на стратегічне підприємство "Фіолент". За твердженням руху, його представникам вдалося зібрати інформацію про роботу заводу та його зв'язки з російським ВПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення руху " АТЕШ " в Telegram.

Тепер партизани планують встановити більше деталей про продукцію підприємства та його постачання. У русі заявили, що після окупації українське підприємство було перетворене на один із важливих об'єктів російського ВПК у Криму.

За твердженням "АТЕШ", там нібито виробляють системи корабельної автоматики для ракетних кораблів, електроніку для військової авіації та компонентів для бронетехніки.

В "АТЕШ" заявили, що найближчим часом агенти руху планують встановити повну номенклатуру компонентів, які можуть вироблятися для російського ВПК. Також партизани мають намір з'ясувати схеми закупівлі сировини та встановити ланцюги постачання, пов'язані з підприємством.

За даними руху, отримана інформація може бути використана для подальшої роботи Сил оборони України.

Рух "АТЕШ" тепер має доступ до стратегічного заводу окупантів в Криму (фото: рух "АТЕШ")

Що відомо про "Фіолент"

Завод "Фіолент" розташований у Сімферополі. До окупації Криму Росією у 2014 році це було українське машинобудівне підприємство, яке спеціалізувалося, зокрема, на виробництві електроінструменту. Після окупації підприємство було захоплене російською окупаційною адміністрацією.