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Партизани з "АТЕШ" заявили про проникнення на стратегічне підприємство на ТОТ Криму

06:26 04.09.2026 Пт
2 хв
Яку інформацію хочуть зібрати агенти руху?
aimg Пилип Бойко
Партизани з "АТЕШ" заявили про проникнення на стратегічне підприємство на ТОТ Криму Фото: прохідна заводу "Фіолент" (рух "АТЕШ")
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В окупованому Сімферополі партизанський рух "АТЕШ" заявив про проникнення своїх агентів на стратегічне підприємство "Фіолент". За твердженням руху, його представникам вдалося зібрати інформацію про роботу заводу та його зв'язки з російським ВПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення руху "АТЕШ" в Telegram.

Тепер партизани планують встановити більше деталей про продукцію підприємства та його постачання. У русі заявили, що після окупації українське підприємство було перетворене на один із важливих об'єктів російського ВПК у Криму.

За твердженням "АТЕШ", там нібито виробляють системи корабельної автоматики для ракетних кораблів, електроніку для військової авіації та компонентів для бронетехніки.

В "АТЕШ" заявили, що найближчим часом агенти руху планують встановити повну номенклатуру компонентів, які можуть вироблятися для російського ВПК. Також партизани мають намір з'ясувати схеми закупівлі сировини та встановити ланцюги постачання, пов'язані з підприємством.

За даними руху, отримана інформація може бути використана для подальшої роботи Сил оборони України.

Партизани з &quot;АТЕШ&quot; заявили про проникнення на стратегічне підприємство на ТОТ КримуРух "АТЕШ" тепер має доступ до стратегічного заводу окупантів в Криму (фото: рух "АТЕШ")

Що відомо про "Фіолент"

Завод "Фіолент" розташований у Сімферополі. До окупації Криму Росією у 2014 році це було українське машинобудівне підприємство, яке спеціалізувалося, зокрема, на виробництві електроінструменту. Після окупації підприємство було захоплене російською окупаційною адміністрацією.

Що ще відомо про діяльність руху "АТЕШ"

Нещодавно агенти "АТЕШ" вивели з ладу дві релейні шафи на залізничній лінії в Бєлгородській області. По цій лінії армія РФ планувала направити вантаж з боєприпасами та інженерним майном на Куп'янський напрямок.

Також в "АТЕШ" інформували, що у Росії одразу в кількох областях фіксується підготовка полігонів до можливої нової хвилі мобілізації. Їх перевіряють на готовність розміщувати велику кількість людей.

Крім цього, за даними руху, на тимчасово окупованих територіях Донеччини російські вербувальники шукають потенційних контрактників у барах та на вулицях. Після чого людей у стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів.

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