Партизани попередили про можливі провокації, які готує РФ

"У Скадовську та Генічеську велике скупчення російських військ. Не виключено провокації з боку ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Партизани попросили мешканців тимчасово окупованих територій України ігнорувати вибори і "до понеділка як мінімум" сидіти вдома.

"Вибори" у Росії

На території Росії "вибори" проходять протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Щодо "виборів" глави Кремля Володимира Путіна на тимчасово окупованих територіях України проводять достроково. Часто окупанти для контролю "голосування" використовують подомовий обхід, але й не лише. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.