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Партизаны предупредили о возможных провокациях, которые готовит РФ

Фото: оккупанты могут готовить провокации на временно захваченных территориях Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты могут готовить провокации на захваченных территориях Украины. Партизаны зафиксировали скопление российских войск в двух городах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"В Скадовске и Геническе большое скопления российских войск. Не исключено провокации со стороны ВС РФ", - говорится в сообщении.

Партизаны попросили жителей временно оккупированных территорий Украины игнорировать выборы и "до понедельника как минимум" сидеть дома.

"Выборы" в России

На территории России "выборы" проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Что касается "выборов" главы Кремля Владимира Путина на временно оккупированных территориях Украины проводят досрочно. Часто оккупанты для контроля "голосования" используют подомовой обход, но и не только. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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