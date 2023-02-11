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Партизани підпалили систему управління залізницею під Луганськом (відео)

Фото: Партизани підпалили систему управління залізницею під Луганськом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські партизани пошкодили систему управління залізницею в районі окупованого Щастя (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Наші патріоти використовують всі можливості, аби росіяни не могли залізницею підвозити БК на фронт", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що шляхом підпалу було знищено устаткування автоматизованого управління залізницею на ділянці залізничного сполучення Щастя-Старобільськ в районі міста Щастя.

"Гарно горить! Тепер потяги з росіянами та снарядами не поїдуть!", - додав глава області.

Нагадаємо, що нещодавно українські партизани підпалили важливе обладнання на залізниці на території окупованої Луганської области. Окупанти наразі не можуть відправити коліями боєкомплект на передову.

Російські військові повністю відключили інтернет на захопленій частині Луганської області. У школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей.

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