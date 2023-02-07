Партизани підпалили обладнання залізниці під Луганськом, РФ не зможе відправити БК
Українські партизани підпалили важливе обладнання на залізниці на території окупованої Луганської области. Окупанти наразі не можуть відправити коліями боєкомплект на передову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Луганські партизани тримають в напрузі рашистів. Цього разу наші патріоти підпалили шафу керування залізницею", - розповів він.
За словами Гайдая, знищено устаткування автоматизованого управління залізницею на ділянці залізничного сполучення Ровеньки - Антрацит в районі населеного пункту Ясеновський.
Як повідомлялось, прикордонники-мінометники вдарили по групі російських окупантів у Луганській області.
Нагадаємо, російські війська ведуть постійні атаки з боку Кремінної Луганської області. Але говорити про великий настання окупантів рано, ворог намагається вести розвідку боєм.
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