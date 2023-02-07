Партизани підпалили обладнання залізниці під Луганськом, РФ не зможе відправити БК

Фото: партизани підпалили обладнання на залізниці під Луганськом (t.me/V_Zelenskiy_official)

Українські партизани підпалили важливе обладнання на залізниці на території окупованої Луганської области. Окупанти наразі не можуть відправити коліями боєкомплект на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.