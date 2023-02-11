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Окупанти відключили інтернет у Луганській області, - ОВА

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Луганська область, Субота 11 лютого 2023 08:58
Окупанти відключили інтернет у Луганській області, - ОВА Фото: окупанти вимкнули інтернет у Луганській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські військові повністю відключили інтернет на захопленій частині Луганської області. У школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Луганської ОВА.

"Щоб обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово захоплених територіях, мобільний оператор МКС із 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет. Хоча в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому", - розповіли в адміністрації.

Росіяни почали масово перевіряти смартфони дітей у школах. Загарбники шукають будь-який контент, який може бути пов'язаний із Україною.

"Діти змушені бути приниженими та терпіти ці регулярні знущальні процедури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прифронтових захоплених населених пунктах, зокрема у Кремінній, спостерігається нестача продуктів харчування в магазинах, робота яких обмежена, та ліків.

За даними ОВА, загарбники продовжують грабувати те, що ще залишалося вцілілим протягом майже року. Наприклад, у Кремінній окупанти виносять навіть дрова, заготовлені ще минулого року. Також крадуть меблі та техніку.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що російські окупанти вирішили повністю відключити мобільний інтернет на захопленій території Луганської області.

Також раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.

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