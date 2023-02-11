Партизаны подожгли систему управления железной дорогой под Луганском (видео)

Украинские партизаны повредили систему управления железной дорогой в районе оккупированного Счастья (Луганская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Наши патриоты используют все возможности, чтобы россияне не могли по железной дороге подвозить БК на фронт", - говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что путем поджога было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобельск в районе Счастья.
"Хорошо горит! Теперь поезда с россиянами и снарядами не уедут!", - добавил глава области.
Напомним, что недавно украинские партизаны подожгли важное оборудование на железной дороге на территории оккупированной Луганской области. оккупанты пока не могут отправить путями боекомплект на передовую.
Российские военные полностью отключили Интернет на захваченной части Луганской области. В школах оккупанты массово проверяют смартфоны детей.
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