Партизаны подожгли систему управления железной дорогой под Луганском (видео)

"Наши патриоты используют все возможности, чтобы россияне не могли по железной дороге подвозить БК на фронт", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что путем поджога было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобельск в районе Счастья.

"Хорошо горит! Теперь поезда с россиянами и снарядами не уедут!", - добавил глава области.