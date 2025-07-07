Партизани отримали секретні документи про катери РФ: супроводжують тіньовий флот з нафтою
Українські партизани роздобули засекречені документи Чорноморського флоту Росії про бойове чергування катерів, що супроводжують "тіньовий флот" з нафтою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За даними організації, у документах містяться маршрути руху катерів, розклади зміни екіпажів, номери борту та імена командирів. Супроводженням тіньового флоту займаються підрозділи 26-го окремого загону спеціального призначення.
Партизани наголосили, що давно моніторять флотську мережу окупантів у Криму. Цього разу вразливість було знайдено в системах одного зі з'єднань у Севастополі.
"Доступ до внутрішнього документообігу забезпечив наш агент, а вивантаження провели за лічені хвилини - поки "командири" пили чай і обговорювали, скільки ж флоту в них залишиться в підсумку", - розповіли у русі.
Також партизани підкреслили, що Чорноморський флот Росії - це не про контроль над морем, а про боягузтво, яке маскується за радіомовчанням і брехливими звітами.
Агенти попередили, що вони знають, де і коли виходить флот супроводу, і вже передали цю інформацію тим, хто вміє ефективно знищувати цілі.
"Тіньовий флот" РФ
Тіньовий флот нафти РФ - це неофіційна мережа цивільних суден, яку Росія використовує для експорту нафти в обхід міжнародних санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи ідентифікації, приховують маршрути та кінцеві пункти призначення, а також здійснюють перевантаження нафти в нейтральних водах.
За даними розслідування Financial Times Москва зібрала "тіньовий флот" із понад 400 суден. Наразі вони перевозять близько 4 млн барелів на день і приносять мільярди доларів на рік.
Для придбання судів Росія використовує корпоративні офшорні структури. Це означає, що західним урядам важко визначити, кому належать танкери, хто їх придбав чи хто контролює операції. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Водночас низка країн Європейського союзу заявила, що розробить правила поводження з судами так званого "тіньового флоту" Російської Федерації у Балтійському морі.
Також в Європі розкрили масштаби тіньових перевезень нафти в обхід санкцій.
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