Партизани отримали секретні документи про катери РФ: супроводжують тіньовий флот з нафтою

Українські партизани роздобули засекречені документи Чорноморського флоту Росії про бойове чергування катерів, що супроводжують "тіньовий флот" з нафтою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними організації, у документах містяться маршрути руху катерів, розклади зміни екіпажів, номери борту та імена командирів. Супроводженням тіньового флоту займаються підрозділи 26-го окремого загону спеціального призначення.

Партизани наголосили, що давно моніторять флотську мережу окупантів у Криму. Цього разу вразливість було знайдено в системах одного зі з'єднань у Севастополі.

"Доступ до внутрішнього документообігу забезпечив наш агент, а вивантаження провели за лічені хвилини - поки "командири" пили чай і обговорювали, скільки ж флоту в них залишиться в підсумку", - розповіли у русі.

Також партизани підкреслили, що Чорноморський флот Росії - це не про контроль над морем, а про боягузтво, яке маскується за радіомовчанням і брехливими звітами.

Агенти попередили, що вони знають, де і коли виходить флот супроводу, і вже передали цю інформацію тим, хто вміє ефективно знищувати цілі.