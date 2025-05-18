РФ більше не сховається: країни Балтії готують правила для боротьби з "тіньовим флотом"
Низка країн Європейського союзу розробить правила поводження з судами так званого "тіньового флоту" Російської Федерації у Балтійському морі.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Заява міністра пролунала на тлі інциденту в Естонії, коли в її економічних водах було помічено судно "тіньового флоту". Тоді екіпаж судна відмовився виконувати вказівки естонської влади.
"Ми координуватимемо і розроблятимемо загальні правила в рамках РДБМ про те, як діяти у випадках, коли судна не підкоряються інструкціям або судна класифікуються як "тіньовий флот" і взагалі не мають прапора, як це було цього разу. Вони не повинні підпадати під дію міжнародних правових норм, що захищають їхню юрисдикцію", - заявив Будріс.
Він розповів, що Рада держав Балтійського моря також обговорила можливість обмеження руху тіньових суден через протоки.
"Міжнародне морське право в цій ситуації не зовсім зрозуміле, але очевидно, що, коли є судна без прапора, простір для дій прибережних держав ширший", - сказав очільник МЗС Литви.
На його думку, розширення санкційного списку щодо тіньових суден також обмежить можливості Росії використовувати свій флот.
"Ще один захід - синхронізація всіх наявних списків суден, які перебувають у різних санкційних списках, у різних юрисдикціях. Це Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство і Європейський Союз. Нам потрібно розширити цей список. Після 17-го пакета там зараз 350 суден, нам потрібно його повністю заповнити, щоб ще більше знизити можливості Росії використовувати флот і становити для нас загрозу", – зауважив Будріс.
Інцидент у Балтійському морі
Нещодавно Військово-морські сили Естонії повідомили, що корабель "Ягуар" без прапора, який потрапив під санкції Британії, відмовився співпрацювати, коли його просили зупинитись.
Відомо, що корабель йшов у міжнародних водах та відмовився змінити курс на вимогу естонського флоту. Після цього російський винищувач Су-35 наблизився до танкера, зробив коло та ненадовго порушив повітряний простір Естонії.
Згодом голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія підняла у небо винищувач під час проби Таллінна затримати у Балтійському морі нафтовий танкер, який ймовірно належить "тіньовому флоту" та перебуває під санкціями.
"Москва готова захищати "тіньовий флот"... Ситуація дійсно серйозна", - заявив міністр.
Невдовзі в НАТО відреагували на порушення винищувачем РФ повітряного простору Естонії.
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