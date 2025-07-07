Партизаны получили секретные документы о катерах РФ: сопровождают теневой флот с нефтью
Украинские партизаны раздобыли засекреченные документы Черноморского флота России о боевом дежурстве катеров, сопровождающих "теневой флот" с нефтью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По данным организации, в документах содержатся маршруты движения катеров, расписания смены экипажей, номера борта и имена командиров. Сопровождением теневого флота занимаются подразделения 26-го отдельного отряда специального назначения.
Партизаны отметили, что давно мониторят флотскую сеть оккупантов в Крыму. На этот раз уязвимость была найдена в системах одного из соединений в Севастополе.
"Доступ к внутреннему документообороту обеспечил наш агент, а выгрузку провели за считанные минуты - пока "командиры" пили чай и обсуждали, сколько же флота у них останется в итоге", - рассказали в движении.
Также партизаны подчеркнули, что Черноморский флот России - это не о контроле над морем, а о трусости, которая маскируется за радиомолчанием и лживыми отчетами.
Агенты предупредили, что они знают, где и когда выходит флот сопровождения, и уже передали эту информацию тем, кто умеет эффективно уничтожать цели.
"Теневой флот" РФ
Теневой флот нефти РФ - это неофициальная сеть гражданских судов, которую Россия использует для экспорта нефти в обход международных санкций. Эти танкеры часто меняют флаги, отключают системы идентификации, скрывают маршруты и конечные пункты назначения, а также осуществляют перегрузку нефти в нейтральных водах.
По данным расследования Financial Times Москва собрала "теневой флот" из более 400 судов. Сейчас они перевозят около 4 млн баррелей в день и приносят миллиарды долларов в год.
Для приобретения судов Россия использует корпоративные оффшорные структуры. Это означает, что западным правительствам трудно определить, кому принадлежат танкеры, кто их приобрел или кто контролирует операции. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
В то же время ряд стран Европейского союза заявил, что разработает правила обращения с судами так называемого "теневого флота" Российской Федерации в Балтийском море.
Также в Европе раскрыли масштабы теневых перевозок нефти в обход санкций.
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