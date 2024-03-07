Партизани в Московській області влаштували диверсію на залізничному об'єкті

Зазначається, що партизани знищили релейну шафу біля залізничної станції "Головково" в Сонячногірському районі в Підмосков'ї.

У русі передали, що такою акцією вони ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.

"Наша мета - зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити", - додають представники Сил спротиву.

Крім того, в "Атеш" оприлюднили відповідні фото та відео.

Інші дії партизанів

Нагадаємо, близько двох тижнів тому представники підпілля здійснили диверсію на залізниці у російському Волгограді. Це завадило логістиці військ окупантів.

Крім того, нещодавно партизани провели розвідку діючої нафтобази в тимчасово окупованому Севастополі.

Також партизани найшли підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Крім того, там активно виробляють так звані протитанкові "Їжаки".