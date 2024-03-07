Партизаны в Московской области устроили диверсию на железнодорожном объекте

Отмечается, что партизаны уничтожили релейный шкаф возле железнодорожной станции "Головково" в Солнечногорском районе Подмосковья.

В движении передали, что такой акцией они усложнили использование железнодорожной ветви вокруг Москвы, используемой в военных целях.

"Наша цель - остановить военные поставки путинского режима на линию фронта. Это можно сделать", - добавляют представители Сил сопротивления.

Кроме того, в "Атеш" обнародовали соответствующие фото и видео.

Другие действия партизан

Напомним, около двух недель назад представители подполья совершили диверсию на железной дороге в российском Волгограде. Это помешало логистике войск оккупантов.

Кроме того, недавно партизаны провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.

Также партизаны нашли подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Кроме того, там активно производят так называемые противотанковые "ежи".