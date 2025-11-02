Партизани масово підпалюють залізницю по всій Росії (відео)

У Росії фіксується зростання кількості пожеж і диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
За даними ГУР, по всій території держави-агресора активно діє партизанський рух, який координує атаки на стратегічно важливі об’єкти.
Лише за останні місяці займання та вибухи сталися у Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також у Чечні та Карачаєво-Черкесії. Акції спротиву відбуваються не лише на території Росії, а й на тимчасово окупованих українських землях - у Криму та Луганській області.
Скоординовані дії партизанів суттєво ускладнюють логістику ворога, обмежують можливості для перекидання техніки та підкріплень і послаблюють його наступальний потенціал.
Нагадаємо, нещодавно агенти "Атеш" провели успішну диверсію на російській залізничній інфраструктурі в районі Новочеркаська Ростовської області.
В результаті було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом. Результатом диверсії стала ланцюгова реакція затримок у критично важливих поставках для окупантів.
Раніше партизани влаштували вибух у Ленінградській області - в результаті поїзд, який перевозив військовий вантаж, зійшов з рейок. В результаті диверсії було паралізовано рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург - Псков.