Партизани масово підпалюють залізницю по всій Росії (відео)

За даними ГУР, по всій території держави-агресора активно діє партизанський рух, який координує атаки на стратегічно важливі об’єкти.

Лише за останні місяці займання та вибухи сталися у Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також у Чечні та Карачаєво-Черкесії. Акції спротиву відбуваються не лише на території Росії, а й на тимчасово окупованих українських землях - у Криму та Луганській області.

Скоординовані дії партизанів суттєво ускладнюють логістику ворога, обмежують можливості для перекидання техніки та підкріплень і послаблюють його наступальний потенціал.