RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Партизаны массово поджигают железную дорогу по всей России (видео)

Иллюстративное фото: Партизаны массово поджигают железную дорогу по всей России (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В России фиксируется рост количества пожаров и диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

По данным ГУР, по всей территории государства-агрессора активно действует партизанское движение, которое координирует атаки на стратегически важные объекты.

Только за последние месяцы возгорания и взрывы произошли в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Акции сопротивления происходят не только на территории России, но и на временно оккупированных украинских землях - в Крыму и Луганской области.

Скоординированные действия партизан существенно усложняют логистику врага, ограничивают возможности для переброски техники и подкреплений и ослабляют его наступательный потенциал.

 

Напомним, недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на российской железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области.

В результате был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом. Результатом диверсии стала цепная реакция задержек в критически важных поставках для оккупантов.

Ранее партизаны устроили взрыв в Ленинградской области - в результате поезд, перевозивший военный груз, сошел с рельсов. В результате диверсии было парализовано движение поездов сообщением Санкт-Петербург - Псков.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в Украине