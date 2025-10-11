Партизани у лавах росіян допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом

Партизани із 82-го мотострілецького полку Збройних сил РФ допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
"Наші джерела у 82-му мотострілецькому полку передали критично важливі дані про підготовку ворожого наступу у лісовому масиві під Вовчанськом. Агенти повідомили точні координати позицій російської артилерії, бронетехніки та місць зосередження живої сили ", - розповіли в "АТЕШ".
Передана інформація включала розташування вогневих точок, маршрути підвезення боєприпасів та графік зміни підрозділів.
Ці відомості дозволили Силам оборони України заздалегідь підготувати оборону та завдати попереджувальних ударів по ворожих позиціях. В результаті спланований окупантами наступ був зірваний ще до його початку.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагається створити "буферну зону" в прикордонних районах Харківської області. Основною ціллю окупантів залишається Вовчанськ.
Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати ділянку на північному березі Вовчої - зокрема, на території Агрегатного заводу.
Раніше партизани пробрались у ряди ворожої армії та допомогли вивести з ладу російський "Панцир-С1" у Херсонській області.
Нагадаємо, партизани провели розвідку стратегічного об’єкта Росії - 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Брянську.