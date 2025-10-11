RU

Партизаны в рядах россиян помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском

Иллюстративное фото: партизаны в рядах россиян помогли сорвать вражеское наступление (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Партизаны из 82-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Наши источники в 82-м мотострелковом полку передали критически важные данные о подготовке вражеского наступления в лесном массиве под Волчанском. Агенты сообщили точные координаты позиций российской артиллерии, бронетехники и мест сосредоточения живой силы", - рассказали в "АТЕШ".

Переданная информация включала расположение огневых точек, маршруты подвоза боеприпасов и график смены подразделений.

Эти сведения позволили Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и нанести упреждающие удары по вражеским позициям. В результате спланированное оккупантами наступление было сорвано еще до его начала.

 

Волчанск

На Южно-Слобожанском направлении враг пытается создать "буферную зону" в приграничных районах Харьковской области. Основной целью оккупантов остается Волчанск.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать участок на северном берегу Волчьей - в частности, на территории Агрегатного завода.

 

Ранее партизаны пробрались в ряды вражеской армии и помогли вывести из строя российский "Панцирь-С1" в Херсонской области.

Напомним, партизаны провели разведку стратегического объекта России - 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Брянске.

