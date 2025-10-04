Партизани у Криму розвідали бази військової техніки РФ: дані та фото передали ЗСУ

"Наші агенти спостерігали за двома об'єктами в Севастополі - медичними складами (в/ч 22923) і базою 12-го зенітно-ракетного полку (в/ч 85702). Вся зібрана інформація передана Силам оборони України", - сказано у повідомленні.

Зокрема, на медичних складах Міноборони РФ, за адресою Кріпосне шосе, 28, зафіксована посилена охорона і активний рух транспорту. Окупанти можуть там зберігати "щось цінне".

А ось на техбазі 12-го полку на Фіолентовському шосе виявлено переважно списану техніку та металобрухт.

"Раніше ми вже обстежили штаб полку, де після ударів українських безпілотників були посилені заходи безпеки", - розповіли партизани.