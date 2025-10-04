UA

Партизани у Криму розвідали бази військової техніки РФ: дані та фото передали ЗСУ

Ілюстративне фото: партизани у Криму розвідали бази військової техніки РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Севастополі партизани розвідали відразу два військові об'єкти росіян. Дані було передано українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти спостерігали за двома об'єктами в Севастополі - медичними складами (в/ч 22923) і базою 12-го зенітно-ракетного полку (в/ч 85702). Вся зібрана інформація передана Силам оборони України", - сказано у повідомленні.

Зокрема, на медичних складах Міноборони РФ, за адресою Кріпосне шосе, 28, зафіксована посилена охорона і активний рух транспорту. Окупанти можуть там зберігати "щось цінне".

А ось на техбазі 12-го полку на Фіолентовському шосе виявлено переважно списану техніку та металобрухт.

"Раніше ми вже обстежили штаб полку, де після ударів українських безпілотників були посилені заходи безпеки", - розповіли партизани.

Розвідка баз окупантів у Криму

Раніше ми писали про те, що у Севастополі партизани виявили командний пункт який координує авіаудари Росії по півдню України. Він розташований на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія ФГУП "Авіакомплект".

Також в "АТЕШ" показали ситуацію на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.

КримпартизаныВійна в Україні